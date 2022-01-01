Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.5 и 3.02 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 87 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (944 и 1196 см2) Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 13265 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 3.02 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм Площадь 944 см2 1196 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~69% Боковые рамки 6.8 мм 8.1 мм Цвета Серий Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 4 Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +67% 500 нит Alienware x17 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 87 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 1802 МГц FLOPS 14.1 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2304 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 144 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +2% 14.1 терафлопс Alienware x17 R2 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.3 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth - v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.