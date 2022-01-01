Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 99.9 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 66-90% больше FPS в играх

Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell G15 5525 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.52 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 944 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~69% Боковые рамки 6.8 мм 6 мм Цвета Серий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +100% 500 нит G15 5525 250 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 / 300 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц - Boost частота GPU 2250 МГц - FLOPS 14.1 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2304 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 144 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40 Производительность GPU Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +120% 14.1 терафлопс G15 5525 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth - v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.