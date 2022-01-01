Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Графика - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 495-675% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Комплектуется на 27.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 72 Вт*ч)

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14828 vs 12207 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 5470 Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.48 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (653 и 944 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.48 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 310.6 x 210.3 x 18.95 мм Площадь 944 см2 653 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~87% Боковые рамки 6.8 мм 4.6 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.2 дБ 50.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1113:1 - Цветовой охват sRGB 95.3% 100% Охват Adobe RGB 65.7% - Охват DCI-P3 63.7% - Время отклика 10 мс - Максимальная яркость Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) 500 нит Precision 5470 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 72 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 999 граммов 415 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 140 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1489 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 1100 МГц FLOPS 14.1 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 160 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2304 640 Блоки текстурирования (TMUs) 144 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20 Производительность GPU Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +900% 14.1 терафлопс Precision 5470 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 2x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.7 дБ 80.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 10.8 x 6.7 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.