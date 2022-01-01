Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Dell Precision 5570
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 495-675% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
- На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14828 vs 12922 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 5570
- Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.84 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (793 и 944 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|1.84 кг
|Размеры
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм
|Площадь
|944 см2
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.7%
|~89%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|4.2 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|54.2 дБ
|43 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1113:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|95.3%
|121.3%
|Охват Adobe RGB
|65.7%
|82.5%
|Охват DCI-P3
|63.7%
|94%
|Время отклика
|10 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:10 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|999 граммов
|500 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1640
1556
Geekbench 5 (многоядерный)
10098
7959
Cinebench R23 (одноядерный)
Precision 5570 +5%
1660
Cinebench R23 (многоядерный)
14828
12922
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1489 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2250 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|14.1 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|10 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR5
|Ширина шины
|160 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2304
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|144
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
|20
Производительность GPU
14.1 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W, 2x1.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84.7 дБ
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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