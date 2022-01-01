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Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против HP ENVY 16 (2022)

73 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
67 из 100
HP ENVY 16 (2022)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
HP ENVY 16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и HP ENVY 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 169-231% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14828 vs 12354 баллов
  • Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP ENVY 16 (2022)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.32 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
ENVY 16 (2022)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.32 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 357.37 x 251.7 x 19.8 мм
Площадь 944 см2 900 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~83.5%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.2 дБ 51.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1113:1 -
Цветовой охват sRGB 95.3% 1000%
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 63.7% -
Время отклика 10 мс -
Максимальная яркость
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +25%
500 нит
ENVY 16 (2022)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 999 граммов 663 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Частота GPU 1489 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1550 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 64 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 144 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32
Производительность GPU
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +308%
14.1 терафлопс
ENVY 16 (2022)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.7 дБ 84.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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