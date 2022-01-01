Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.41 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 369 x 248 x 23 мм Площадь 944 см2 915 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~78.1% Боковые рамки 6.8 мм 6.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1113:1 - Цветовой охват sRGB 95.3% - Охват Adobe RGB 65.7% - Охват DCI-P3 63.7% - Время отклика 10 мс 7 мс Максимальная яркость Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +67% 500 нит Omen 16 2022 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 / 300 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 999 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц - Boost частота GPU 2250 МГц - FLOPS 14.1 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2304 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 144 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +89% 14.1 терафлопс Omen 16 2022 (AMD) 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.7 дБ 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.6 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.