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Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

77 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 6 16
VS
65 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5006 vs 2145 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (80 и 59 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.5 кг
Ширина 360 мм 363.4 мм
Высота 260 мм 255 мм
Толщина 20.1-23.5 мм 22.9 мм
Площадь 936 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~72.4%
Боковые рамки 7.7 мм 9 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 300 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 100 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1605 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) +12%
13.8 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-53)
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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