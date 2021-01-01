Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) или Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

77 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 6 16
VS
73 из 100
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) и Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
  • Существенно легче – весит на 1400 граммов меньше (2.5 и 3.9 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (80 и 74 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (936 и 1277 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13551 vs 12617 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
vs
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

Корпус

Вес 2.5 кг 3.9 кг
Размеры 360 x 260 x 20.1-23.5 мм 400 x 319.2 x 35.3 мм
Площадь 936 см2 1277 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~64.6%
Боковые рамки 7.7 мм 8.5 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 300 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1725 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
13.8 терафлопс
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +27%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против XPS 15 9500
2. Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Predator Helios 300 (PH315-53)
3. Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Legion 5 Pro 16” (AMD)
5. Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Blade 15 Base Edition (2021)
6. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) против Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
7. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) против Blade 17 (2021)
8. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) против Predator Triton 500 SE
9. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) против Omen 16 (2021 Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) и Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры