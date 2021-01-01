Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5006 vs 3667 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
- Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (871 и 936 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2 кг
|Ширина
|360 мм
|357 мм
|Высота
|260 мм
|244 мм
|Толщина
|20.1-23.5 мм
|23 мм
|Площадь
|936 см2
|871 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~77%
|Боковые рамки
|7.7 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1152:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|90%
|Охват Adobe RGB
|-
|67%
|Охват DCI-P3
|-
|65.6%
|Время отклика
|-
|9 мс
Максимальная яркость
500 нит
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|300 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|725 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1611
Geekbench 5 (многоядерный)
9365
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
5006
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|105 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|930 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1365 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|16.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|6144
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
13.8 терафлопс
16.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek RTL8125
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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