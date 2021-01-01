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Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

78 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 6 16
VS
73 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
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Процессор Intel Core i7 10870H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5006 vs 3667 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (871 и 936 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
vs
Aorus 15G (RTX 30 Series)

Корпус

Вес 2.5 кг 2 кг
Ширина 360 мм 357 мм
Высота 260 мм 244 мм
Толщина 20.1-23.5 мм 23 мм
Площадь 936 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~77%
Боковые рамки 7.7 мм 5.8 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1152:1
Цветовой охват sRGB 100% 90%
Охват Adobe RGB - 67%
Охват DCI-P3 - 65.6%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 300 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1365 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
13.8 терафлопс
Aorus 15G (RTX 30 Series) +21%
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek RTL8125
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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