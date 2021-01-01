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Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против HP Omen 17 (2021)

78 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 6 16
VS
69 из 100
HP Omen 17 (2021)
Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
HP Omen 17 (2021)
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Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) и HP Omen 17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (2.5 и 2.79 кг)
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 10204 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (936 и 1041 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
vs
Omen 17 (2021)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.79 кг
Размеры 360 x 260 x 20.1-23.5 мм 397.2 x 262.1 x 26.9 мм
Площадь 936 см2 1041 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.2%
Боковые рамки 7.7 мм 7.1 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
13.8 терафлопс
Omen 17 (2021)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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