Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против 5i 15" (2021, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 9429 баллов
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2.4 кг
|Размеры
|360 x 260 x 20.1-23.5 мм
|363 x 259.6 x 23.5-26.1 мм
|Площадь
|936 см2
|942 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~71.2%
|Боковые рамки
|7.7 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|-
|25 мс
Максимальная яркость
500 нит
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|300 Вт
|230 / 300 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1604
Geekbench 5 (многоядерный)
8475
Cinebench R23 (одноядерный)
1532
Cinebench R23 (многоядерный)
12617
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
13.8 терафлопс
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|5x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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