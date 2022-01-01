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Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против Acer Swift 3 (SF316-51)

75 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
48 из 100
Acer Swift 3 (SF316-51)
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
Acer Swift 3 (SF316-51)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Acer Swift 3 (SF316-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 631-861% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF316-51)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.7 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (868 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
Swift 3 (SF316-51)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.7 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 944 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~82.3%
Боковые рамки 6.8 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1842:1
Цветовой охват sRGB - 99.5%
Охват Adobe RGB 100% 68.5%
Охват DCI-P3 100% 66.6%
Время отклика 3 мс 26 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 16 4
Потоков 24 8
L3-кэш 25 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 17.6 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти ~14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 640
Блоки текстурирования (TMUs) 176 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 20
Производительность GPU
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +1148%
17.6 терафлопс
Swift 3 (SF316-51)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth - v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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