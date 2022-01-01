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Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против Dell Alienware x17 R2

75 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
72 из 100
Dell Alienware x17 R2
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
Dell Alienware x17 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Dell Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.5 и 3.02 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 87 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (944 и 1196 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 2.5 кг 3.02 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 944 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~69%
Боковые рамки 6.8 мм 8.1 мм
Цвета Серий Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 4
Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +67%
500 нит
Alienware x17 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 14
Потоков 24 20
L3-кэш 25 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 17.6 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 176 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +28%
17.6 терафлопс
Alienware x17 R2
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth - v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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