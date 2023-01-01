Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 99.9 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц На 221% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 6540 баллов

На 221% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 6540 баллов Комплектуется на 58.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 58.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 41 Вт*ч) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Latitude 7430 Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (1.22 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (1.22 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (671 и 944 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.22 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм Площадь 944 см2 671 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~80.5% Боковые рамки 6.8 мм 5.7 мм Цвета Серий Черный, Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT VA Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1243:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 98.2% 100% Охват Adobe RGB 70.8% - Охват DCI-P3 69.3% - Время отклика 9 мс 35 мс Максимальная яркость Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +25% 500 нит Latitude 7430 400 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 300 Вт 60 / 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 846 граммов 380 / 430 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 150 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти ~14 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 640 Блоки текстурирования (TMUs) 176 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 20 Производительность GPU Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +1290% 19.6 терафлопс Latitude 7430 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.