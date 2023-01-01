Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против Dell Latitude 7430
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 221% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 6540 баллов
- Комплектуется на 58.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 41 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 7430
- Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (1.22 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (671 и 944 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|1.22 кг
|Размеры
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм
|Площадь
|944 см2
|671 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.7%
|~80.5%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|54.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TFT VA
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1243:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|100%
|Охват Adobe RGB
|70.8%
|-
|Охват DCI-P3
|69.3%
|-
|Время отклика
|9 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|300 Вт
|60 / 65 / 90 Вт
|Вес зарядного устройства
|846 граммов
|380 / 430 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|24
|12
|L3-кэш
|25 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1859
1562
Geekbench 5 (многоядерный)
14705
6299
Cinebench R23 (одноядерный)
1871
1652
Cinebench R23 (многоядерный)
20986
6540
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|150 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|19.6 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|256 бит
|-
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|20
Производительность GPU
19.6 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|83 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|11.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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