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Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против Dell Latitude 7430

76 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
49 из 100
Dell Latitude 7430
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
Dell Latitude 7430
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Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Dell Latitude 7430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 710-968% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 221% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 6540 баллов
  • Комплектуется на 58.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 41 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 7430
  • Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (1.22 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (671 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
Latitude 7430

Корпус

Вес 2.5 кг 1.22 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм
Площадь 944 см2 671 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~80.5%
Боковые рамки 6.8 мм 5.7 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1243:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 98.2% 100%
Охват Adobe RGB 70.8% -
Охват DCI-P3 69.3% -
Время отклика 9 мс 35 мс
Максимальная яркость
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +25%
500 нит
Latitude 7430
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 300 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 846 граммов 380 / 430 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 24 12
L3-кэш 25 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти ~14 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 640
Блоки текстурирования (TMUs) 176 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 20
Производительность GPU
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +1290%
19.6 терафлопс
Latitude 7430
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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