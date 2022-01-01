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Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против Dell Precision 3561

75 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
46 из 100
Dell Precision 3561
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
Dell Precision 3561
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Dell Precision 3561 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 2479-3380% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 35.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 64 Вт*ч)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 3561
  • Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.79 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (835 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
Precision 3561

Корпус

Вес 2.5 кг 1.79 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм
Площадь 944 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~80.4%
Боковые рамки 6.8 мм 6.2 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 500:1
Охват Adobe RGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 25 мс
Максимальная яркость
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +127%
500 нит
Precision 3561
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 16 6
Потоков 24 12
L3-кэш 25 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
FLOPS 17.6 терафлопс 0.382 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти ~14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 128
Блоки текстурирования (TMUs) 176 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 8
Производительность GPU
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +4507%
17.6 терафлопс
Precision 3561
0.382 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth - v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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