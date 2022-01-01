Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 256-350% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23444 vs 12354 баллов

Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать HP ENVY 16 (2022) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.32 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.32 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 357.37 x 251.7 x 19.8 мм Площадь 944 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~83.5% Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.2 дБ 51.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1243:1 - Цветовой охват sRGB 98.2% 1000% Охват Adobe RGB 70.8% - Охват DCI-P3 69.3% - Время отклика 9 мс - Максимальная яркость Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +25% 500 нит ENVY 16 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 300 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 846 граммов 663 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 150 Вт - Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 64 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 176 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +466% 19.6 терафлопс ENVY 16 (2022) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83 дБ 84.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.