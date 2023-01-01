Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1195G7 Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 327-446% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 327-446% больше FPS в играх Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 255% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 5913 баллов

На 255% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 5913 баллов Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021) Существенно легче – весит на 1180 граммов меньше (1.32 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1180 граммов меньше (1.32 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (596 и 944 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.32 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 306.5 x 194.5 x 16.5 мм Площадь 944 см2 596 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~81.8% Боковые рамки 6.8 мм 6.1 мм Цвета Серий Черный, Золотистый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1243:1 - Цветовой охват sRGB 98.2% 97% Охват Adobe RGB 70.8% - Охват DCI-P3 69.3% - Время отклика 9 мс - Максимальная яркость Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) 500 нит ENVY x360 13 (2021) +100% 1000 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 300 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 846 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce MX450 2GB TGP 150 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм FLOPS 19.6 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 64 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 896 Блоки текстурирования (TMUs) 176 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +595% 19.6 терафлопс ENVY x360 13 (2021) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.