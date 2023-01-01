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Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против HP ENVY x360 13 (2021)

76 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
53 из 100
HP ENVY x360 13 (2021)
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
HP ENVY x360 13 (2021)
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Графика
GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и HP ENVY x360 13 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 327-446% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 255% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20986 vs 5913 баллов
  • Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1180 граммов меньше (1.32 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (596 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
ENVY x360 13 (2021)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.32 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 306.5 x 194.5 x 16.5 мм
Площадь 944 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~81.8%
Боковые рамки 6.8 мм 6.1 мм
Цвета Серий Черный, Золотистый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1243:1 -
Цветовой охват sRGB 98.2% 97%
Охват Adobe RGB 70.8% -
Охват DCI-P3 69.3% -
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
500 нит
ENVY x360 13 (2021) +100%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 846 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 4
Потоков 24 8
L3-кэш 25 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
FLOPS 19.6 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 64 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 896
Блоки текстурирования (TMUs) 176 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +595%
19.6 терафлопс
ENVY x360 13 (2021)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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