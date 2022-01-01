Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 631-861% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.97 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (823 и 944 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.97 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 357.8 x 230.1 x 18.8 мм Площадь 944 см2 823 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~81.5% Боковые рамки 6.8 мм 6.2 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Охват Adobe RGB 100% - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +25% 500 нит ENVY x360 15T (Intel, ed100) 400 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 300 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 125 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 17.6 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти ~14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 640 Блоки текстурирования (TMUs) 176 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 20 Производительность GPU Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +1148% 17.6 терафлопс ENVY x360 15T (Intel, ed100) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да - Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.1 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth - v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.