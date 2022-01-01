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Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против HP Omen 15 (2021 AMD)

75 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
VS
56 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
HP Omen 15 (2021 AMD)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и HP Omen 15 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 143-195% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70.9 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (858 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
vs
Omen 15 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.46 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 357.9 x 239.7 x 22.6 мм
Площадь 944 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~78.2%
Боковые рамки 6.8 мм 6.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват Adobe RGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 16 6
Потоков 24 12
L3-кэш 25 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 1455 МГц
Boost частота GPU - 1590 МГц
FLOPS 17.6 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 176 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +260%
17.6 терафлопс
Omen 15 (2021 AMD)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth - v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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