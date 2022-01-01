Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против HP Omen 17 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Легче – весит на 290 граммов меньше (2.5 и 2.79 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх
- Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (944 и 1041 см2)
Причины выбрать HP Omen 17 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2.79 кг
|Размеры
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|397.2 x 262.1 x 26.9 мм
|Площадь
|944 см2
|1041 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.7%
|~79.2%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Охват Adobe RGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|300 Вт
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|16
|14
|Потоков
|24
|20
|L3-кэш
|25 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1861
1811
Geekbench 5 (многоядерный)
14226
12711
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
17111
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|125 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|FLOPS
|17.6 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|48
Производительность GPU
17.6 терафлопс
10.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|-
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|-
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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