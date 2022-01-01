Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 248-338% больше FPS в играх

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 47.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 52.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) Легче – весит на 270 граммов меньше (2.23 и 2.5 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.23 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 359.9 x 256 x 23.3 мм Площадь 944 см2 921 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~72.8% Боковые рамки 6.8 мм 7.3 мм Цвета Серий Черный, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват Adobe RGB 100% - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +67% 500 нит Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 300 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 125 Вт 50 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU - 1380 МГц Boost частота GPU - 1560 МГц FLOPS 17.6 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 176 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +451% 17.6 терафлопс Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth - v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Нет Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 - HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.