Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 817% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 120 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.55 кг 2.5 кг Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 993 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~79.4% Боковые рамки 6.5 мм 4.7 мм Цвета Черный Черный Материал Top: Углеродное волокно

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 110° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Да Да Количество куллеров 3 3 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED Mini LED Частота обновления 165 Гц 240 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 1119:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB 100% 88.6% Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Legion 9i Gen 8 120 нит ROG Strix SCAR 16 +817% 1100 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 1022 грамма 955 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 175 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 24.7 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 232 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80 Производительность GPU Legion 9i Gen 8 24.7 терафлопс ROG Strix SCAR 16 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - ~78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v7 v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 2 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.