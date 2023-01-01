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Lenovo Legion 9i Gen 8 против Asus ROG Strix SCAR 16

87 из 100
Lenovo Legion 9i Gen 8
VS
88 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
Lenovo Legion 9i Gen 8
Asus ROG Strix SCAR 16
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Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 9i Gen 8 и Asus ROG Strix SCAR 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 817% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 120 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 9i Gen 8
vs
ROG Strix SCAR 16

Корпус

Вес 2.55 кг 2.5 кг
Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 993 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~79.4%
Боковые рамки 6.5 мм 4.7 мм
Цвета Черный Черный
Материал Top: Углеродное волокно
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 110°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Да
Количество куллеров 3 3
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED Mini LED
Частота обновления 165 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1119:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват Adobe RGB 100% 88.6%
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Legion 9i Gen 8
120 нит
ROG Strix SCAR 16 +817%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 1022 грамма 955 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80
Производительность GPU
Legion 9i Gen 8
24.7 терафлопс
ROG Strix SCAR 16
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - ~78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v7 v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 2 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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