Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Видеокарта показывает в среднем на 100-136% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 100-136% больше FPS в играх Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.55 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.55 и 3 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 22934 баллов

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 22934 баллов Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 86 Вт*ч)

Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 86 Вт*ч) Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (993 и 1069 см2) Причины выбрать Dell Alienware m16 Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.55 кг 3 кг Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм Площадь 993 см2 1069 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~69.4% Боковые рамки 6.5 мм 12.1 мм Цвета Черный Серый Материал Top: Углеродное волокно

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Да Да Количество куллеров 3 4 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 165 Гц 480 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Охват Adobe RGB 100% - Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Legion 9i Gen 8 120 нит Alienware m16 +150% 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 300 / 330 Вт Вес зарядного устройства 1022 грамма 1487 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 175 Вт 115 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 24.7 терафлопс 8.8 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 232 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Legion 9i Gen 8 +181% 24.7 терафлопс Alienware m16 8.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - ~82.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v7 v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.