Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900HK Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.55 и 2.72 кг)

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.55 и 2.72 кг) На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 15720 баллов

На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 15720 баллов Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Alienware X16 Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.55 кг 2.72 кг Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм Площадь 993 см2 1057 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~70.2% Боковые рамки 6.5 мм 10.1 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Материал Top: Углеродное волокно

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 120° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Да Опционально Количество куллеров 3 4 Уровень шума - 54.8 дБ

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 165 Гц 480 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB 100% - Охват DCI-P3 100% 99% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Legion 9i Gen 8 120 нит Alienware X16 +150% 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 240 / 330 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 1022 грамма 750 / 991 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 175 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 24.7 терафлопс 9.5 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 232 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Legion 9i Gen 8 +160% 24.7 терафлопс Alienware X16 9.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W 4x3W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - ~87.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v7 v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.