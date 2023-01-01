Lenovo Legion 9i Gen 8 против Dell Alienware X16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
- Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.55 и 2.72 кг)
- На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 15720 баллов
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware X16
- Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц
- На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.55 кг
|2.72 кг
|Размеры
|357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
|364.74 x 289.81 x 18.57 мм
|Площадь
|993 см2
|1057 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|~70.2%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|10.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый
|Материал
|Top: Углеродное волокно
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|120°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Жидкий металл
|Да
|Опционально
|Количество куллеров
|3
|4
|Уровень шума
|-
|54.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|236 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|G-Sync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|Охват Adobe RGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|99%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|240 / 330 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|1022 грамма
|750 / 991 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|32
|16
|L3-кэш
|36 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Legion 9i Gen 8 +18%
2194
1855
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion 9i Gen 8 +83%
20951
11467
Cinebench R23 (одноядерный)
Legion 9i Gen 8 +26%
2341
1858
Cinebench R23 (многоядерный)
Legion 9i Gen 8 +109%
32812
15720
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|9.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.4
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x3W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|~87.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v7
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.8 мм
|Размер
|-
|11.2 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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