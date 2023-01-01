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Lenovo Legion 9i Gen 8 против Dell Alienware X16

87 из 100
Lenovo Legion 9i Gen 8
VS
61 из 100
Dell Alienware X16
Lenovo Legion 9i Gen 8
Dell Alienware X16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3200 x 2000
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 9i Gen 8 и Dell Alienware X16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.55 и 2.72 кг)
  • На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 15720 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware X16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 9i Gen 8
vs
Alienware X16

Корпус

Вес 2.55 кг 2.72 кг
Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм
Площадь 993 см2 1057 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~70.2%
Боковые рамки 6.5 мм 10.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Материал Top: Углеродное волокно
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 120°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Да Опционально
Количество куллеров 3 4
Уровень шума - 54.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB 100% -
Охват DCI-P3 100% 99%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Legion 9i Gen 8
120 нит
Alienware X16 +150%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 240 / 330 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 1022 грамма 750 / 991 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 10 (6P + 4E)
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion 9i Gen 8 +83%
20951
Alienware X16
11467
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Legion 9i Gen 8 +109%
32812
Alienware X16
15720
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 232 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Legion 9i Gen 8 +160%
24.7 терафлопс
Alienware X16
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.4
Мощность динамиков 2x2W 4x3W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - ~87.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v7 v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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