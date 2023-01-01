Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 338-461% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 338-461% больше FPS в играх На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 14076 баллов

На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 14076 баллов Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 86 Вт*ч)

Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 86 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 63% более четкий дисплей – 236 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.86 и 2.55 кг)

Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.86 и 2.55 кг) Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит

На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (793 и 993 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.55 кг 1.86 кг Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм Площадь 993 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~88.9% Боковые рамки 6.5 мм 4.4 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Материал Top: Углеродное волокно

Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Да Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Legion 9i Gen 8 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 XPS 15 9530 (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion 9i Gen 8 120 нит XPS 15 9530 (2023) +317% 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 130 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 1022 грамма 463 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 175 Вт 50 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 6 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Legion 9i Gen 8 +614% 24.7 терафлопс XPS 15 9530 (2023) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x3W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - ~83.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v7 v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.