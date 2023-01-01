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Lenovo Legion 9i Gen 8 против Dell XPS 15 9530 (2023)

80 из 100
Lenovo Legion 9i Gen 8
VS
56 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
Lenovo Legion 9i Gen 8
Dell XPS 15 9530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3200 x 2000
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 9i Gen 8 и Dell XPS 15 9530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 338-461% больше FPS в играх
  • На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 14076 баллов
  • Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 86 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 63% более четкий дисплей – 236 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.86 и 2.55 кг)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 120 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (793 и 993 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 9i Gen 8
vs
XPS 15 9530 (2023)

Корпус

Вес 2.55 кг 1.86 кг
Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм
Площадь 993 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~88.9%
Боковые рамки 6.5 мм 4.4 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Материал Top: Углеродное волокно
Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Legion 9i Gen 8
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
XPS 15 9530 (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Legion 9i Gen 8
120 нит
XPS 15 9530 (2023) +317%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 1022 грамма 463 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 12 (4P + 8E)
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 232 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Legion 9i Gen 8 +614%
24.7 терафлопс
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - ~83.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v7 v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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