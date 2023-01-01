Lenovo Legion 9i Gen 8 против 5i 15" Gen 7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх
- На 229% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 9986 баллов
- Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 63% более четкий дисплей – 236 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.4 и 2.55 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.55 кг
|2.4 кг
|Размеры
|357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
|358.8 x 262.3 x 19.99 мм
|Площадь
|993 см2
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|~71.3%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|6.7 мм
|Цвета
|Черный
|Серый
|Материал
|Top: Углеродное волокно
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|-
|52.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|236 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|G-Sync
|G-Sync (configurable)
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Legion 9i Gen 8
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Legion 5i 15" Gen 7
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
|Контрастность
|-
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|230 / 300 Вт
|Вес зарядного устройства
|1022 грамма
|1037 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|32
|12
|L3-кэш
|36 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Legion 9i Gen 8 +34%
2194
1640
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion 9i Gen 8 +144%
20951
8600
Cinebench R23 (одноядерный)
Legion 9i Gen 8 +49%
2341
1570
Cinebench R23 (многоядерный)
Legion 9i Gen 8 +229%
32812
9986
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|80 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|~83.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v7
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1