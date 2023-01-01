Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 99.9 Вт*ч - 60 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх На 229% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 9986 баллов

На 229% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 9986 баллов Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Имеет на 63% более четкий дисплей – 236 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.4 и 2.55 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.4 и 2.55 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.55 кг 2.4 кг Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 358.8 x 262.3 x 19.99 мм Площадь 993 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~71.3% Боковые рамки 6.5 мм 6.7 мм Цвета Черный Серый Материал Top: Углеродное волокно

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Да Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 52.9 дБ

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации G-Sync G-Sync (configurable) Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Legion 9i Gen 8 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Legion 5i 15" Gen 7 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion 9i Gen 8 120 нит Legion 5i 15" Gen 7 +150% 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 60 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства 1022 грамма 1037 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 175 Вт 80 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU Legion 9i Gen 8 +247% 24.7 терафлопс Legion 5i 15" Gen 7 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - ~83.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v7 v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.