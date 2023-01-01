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Lenovo Legion 9i Gen 8 против 5i 15" Gen 7

87 из 100
Lenovo Legion 9i Gen 8
VS
47 из 100
Lenovo Legion 5i 15
Lenovo Legion 9i Gen 8
Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3200 x 2000
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 9i Gen 8 и 5i 15" Gen 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх
  • На 229% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 9986 баллов
  • Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 63% более четкий дисплей – 236 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.4 и 2.55 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 9i Gen 8
vs
Legion 5i 15" Gen 7

Корпус

Вес 2.55 кг 2.4 кг
Размеры 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм 358.8 x 262.3 x 19.99 мм
Площадь 993 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~71.3%
Боковые рамки 6.5 мм 6.7 мм
Цвета Черный Серый
Материал Top: Углеродное волокно
Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 52.9 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации G-Sync G-Sync (configurable)
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Legion 9i Gen 8
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Legion 5i 15" Gen 7
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Legion 9i Gen 8
120 нит
Legion 5i 15" Gen 7 +150%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 230 / 300 Вт
Вес зарядного устройства 1022 грамма 1037 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 8 (4P + 4E)
Потоков 32 12
L3-кэш 36 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 232 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40
Производительность GPU
Legion 9i Gen 8 +247%
24.7 терафлопс
Legion 5i 15" Gen 7
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - ~83.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v7 v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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