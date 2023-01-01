Главная > Сравнение ноутбуков > Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) или Dell G16 – что лучше выбрать?

Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) против Dell G16

65 из 100
Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
VS
66 из 100
Dell G16
Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
Dell G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) и Dell G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell G16
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 16119 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
vs
Dell G16

Корпус

Вес 2.5 кг 2.44 кг
Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм
Площадь 946 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~76.4%
Боковые рамки 9.4 мм 6.3 мм
Цвета Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1154:1
Цветовой охват sRGB 100% 98%
Охват Adobe RGB - 70.5%
Охват DCI-P3 - 68.3%
Время отклика 3 мс 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Сзади
Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 882 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.0 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 32 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1695 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
7.12 терафлопс
Dell G16 +22%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) vs MacBook Pro 16 (2021)
2. Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) vs Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
3. Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) vs Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
4. Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) vs MacBook Pro 14 (2023)
5. Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) vs Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023)
6. Dell G16 vs ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
7. Dell G16 vs ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
8. Dell G16 vs Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G16 и Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры