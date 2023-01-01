Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 7645HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16119 vs 10604 баллов

На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16119 vs 10604 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.49 кг Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 359.9 x 262.4 x 19.9 мм Площадь 946 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~78.6% Боковые рамки 9.4 мм 7.6 мм Цвета Серий, Синий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1275:1 Цветовой охват sRGB 100% 96.1% Охват Adobe RGB - 69.5% Охват DCI-P3 - 67.3% Время отклика 3 мс 25 мс Максимальная яркость Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) 300 нит Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 0:58 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Сзади Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства - 1116 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 95 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1695 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) 7.12 терафлопс Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +22% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 72.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.