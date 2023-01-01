Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против Dell Alienware x14 R2
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware x14 R2
- Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (836 и 946 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2 кг
|Размеры
|363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм
|321.08 x 260.41 x 14.5 мм
|Площадь
|946 см2
|836 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.4%
|~68%
|Боковые рамки
|9.4 мм
|9.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа, Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|140 / 230 / 300 Вт
|130 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|485 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1831
1647
Geekbench 5 (многоядерный)
13718
10681
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1417 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Производительность GPU
7.12 терафлопс
5.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|-
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|4x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.2 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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