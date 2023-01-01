Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 13500HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18688 vs 16483 баллов

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18688 vs 16483 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Gigabyte Aorus 15 (Intel 12th Gen) Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг) Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (878 и 946 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.4 кг Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 360 x 244 x 27 мм Площадь 946 см2 878 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~76.4% Боковые рамки 9.4 мм 7.3 мм Цвета Серий, Синий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 360 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 300 нит Aorus 15 (Intel 12th Gen) н/д

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Справа Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 95 Вт 115 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1387 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1702 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 13.1 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 7.12 терафлопс Aorus 15 (Intel 12th Gen) +84% 13.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.