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Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против Gigabyte Aorus 17 (2022)

66 из 100
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
66 из 100
Gigabyte Aorus 17 (2022)
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
Gigabyte Aorus 17 (2022)
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и Gigabyte Aorus 17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18688 vs 17129 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
Aorus 17 (2022)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.7 кг
Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 398 x 254 x 24-27 мм
Площадь 946 см2 1011 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~81.6%
Боковые рамки 9.4 мм 7.5 мм
Цвета Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1096:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.4%
Охват Adobe RGB - 71.2%
Охват DCI-P3 - 69%
Время отклика 3 мс 13 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Справа
Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 115 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1387 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1702 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
7.12 терафлопс
Aorus 17 (2022) +84%
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.2 x 7.6 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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