Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 13500HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Легче – весит на 290 граммов меньше (2.5 и 2.79 кг)

Легче – весит на 290 граммов меньше (2.5 и 2.79 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (946 и 1041 см2) Причины выбрать HP Omen 17 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.79 кг Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 397.2 x 262.1 x 26.9 мм Площадь 946 см2 1041 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~79.2% Боковые рамки 9.4 мм 7.1 мм Цвета Серий, Синий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 892:1 Цветовой охват sRGB 100% 87.4% Охват Adobe RGB - 61% Охват DCI-P3 - 59% Время отклика 3 мс 12 мс Максимальная яркость Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 300 нит Omen 17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 83 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 330 / 350 Вт Вес зарядного устройства - 1270 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 95 Вт 130 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1802 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 7.12 терафлопс Omen 17 (2022) +94% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 87.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.