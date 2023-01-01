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Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против HP Omen 17 (2022)

63 из 100
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
65 из 100
HP Omen 17 (2022)
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
HP Omen 17 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и HP Omen 17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (2.5 и 2.79 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (946 и 1041 см2)
Причины выбрать HP Omen 17 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
Omen 17 (2022)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.79 кг
Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 397.2 x 262.1 x 26.9 мм
Площадь 946 см2 1041 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~79.2%
Боковые рамки 9.4 мм 7.1 мм
Цвета Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 892:1
Цветовой охват sRGB 100% 87.4%
Охват Adobe RGB - 61%
Охват DCI-P3 - 59%
Время отклика 3 мс 12 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева
Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 330 / 350 Вт
Вес зарядного устройства - 1270 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
7.12 терафлопс
Omen 17 (2022) +94%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 87.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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