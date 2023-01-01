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Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

63 из 100
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
71 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 54-74% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.5 кг
Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 946 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~78.7%
Боковые рамки 9.4 мм 6.8 мм
Цвета Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 54.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1113:1
Цветовой охват sRGB 100% 95.3%
Охват Adobe RGB - 65.7%
Охват DCI-P3 - 63.7%
Время отклика 3 мс 10 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Сзади
Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 230 / 300 Вт
Вес зарядного устройства - 999 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1530 МГц 1489 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 2250 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 10 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 160 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2304
Блоки текстурирования (TMUs) 64 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64
Производительность GPU
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
7.12 терафлопс
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +98%
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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