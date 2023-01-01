Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор - Intel Core i5 13500HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 54-74% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 54-74% больше FPS в играх Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.5 кг Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 946 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~78.7% Боковые рамки 9.4 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1113:1 Цветовой охват sRGB 100% 95.3% Охват Adobe RGB - 65.7% Охват DCI-P3 - 63.7% Время отклика 3 мс 10 мс Максимальная яркость Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 300 нит Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Сзади Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства - 999 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB TGP 95 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1530 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 2250 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 14.1 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 10 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 160 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2304 Блоки текстурирования (TMUs) 64 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64 Производительность GPU Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 7.12 терафлопс Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +98% 14.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.