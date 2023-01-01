Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 Процессор - Intel Core i5 13500HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8 Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 18879 баллов

На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 18879 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч) Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.55 кг Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм Площадь 946 см2 993 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~74.7% Боковые рамки 9.4 мм 6.5 мм Цвета Серый, Синий Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Углеродное волокно

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 3 Уровень шума 54.7 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1068:1 - Цветовой охват sRGB 98.8% - Охват Adobe RGB 73.3% 100% Охват DCI-P3 71.2% 100% Время отклика 7 мс 3 мс Максимальная яркость Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) +150% 300 нит Legion 9i Gen 8 120 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Сзади Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 860 / 1010 граммов 1022 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 95 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 64 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 80 Производительность GPU Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) 7.12 терафлопс Legion 9i Gen 8 +247% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~80 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.