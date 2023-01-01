Главная > Сравнение ноутбуков > Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) или Legion 9i Gen 8 – что лучше выбрать?

Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) против 9i Gen 8

60 из 100
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
87 из 100
Lenovo Legion 9i Gen 8
Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
Lenovo Legion 9i Gen 8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3200 x 2000
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и 9i Gen 8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 120 нит
Причины выбрать Lenovo Legion 9i Gen 8
  • Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх
  • На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32812 vs 18879 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
Legion 9i Gen 8

Корпус

Вес 2.5 кг 2.55 кг
Размеры 363.4 x 260.4 x 21.9-26.7 мм 357.7 x 277.7 x 18.99-22.7 мм
Площадь 946 см2 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~74.7%
Боковые рамки 9.4 мм 6.5 мм
Цвета Серый, Синий Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Top: Углеродное волокно
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 54.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1068:1 -
Цветовой охват sRGB 98.8% -
Охват Adobe RGB 73.3% 100%
Охват DCI-P3 71.2% 100%
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Сзади
Мощность зарядки 140 / 230 / 300 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 860 / 1010 граммов 1022 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 20 32
L3-кэш 24 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 64 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 80
Производительность GPU
Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
7.12 терафлопс
Legion 9i Gen 8 +247%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость ~80 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v7
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
2. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и Lenovo Legion Slim 5i Gen 8 (2023)
3. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) и Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
4. Lenovo Legion 9i Gen 8 и Asus ROG Strix SCAR 16
5. Lenovo Legion 9i Gen 8 и Dell XPS 15 9530 (2023)
6. Lenovo Legion 9i Gen 8 и Dell Alienware m16
7. Lenovo Legion 9i Gen 8 и Razer Blade 16
8. Lenovo Legion 9i Gen 8 и Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
9. Lenovo Legion 9i Gen 8 и Dell Alienware X16
10. Lenovo Legion 9i Gen 8 и Apple MacBook Pro 16 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (760+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion 9i Gen 8 и Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры