Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор AMD Ryzen 9 7945HX - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27160 vs 14597 баллов

На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27160 vs 14597 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (2.15 и 2.8 кг)

Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (2.15 и 2.8 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (100 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (100 и 80 Вт*ч) Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (882 и 952 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.15 кг Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 952 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~86.2% Боковые рамки 9.4 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) 500 нит MacBook Pro 16 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 175 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 232 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 76 Производительность GPU Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) +263% 24.7 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 4x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.