Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Легче – весит на 300 граммов меньше (2.5 и 2.8 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (2.5 и 2.8 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 27160 баллов

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 27160 баллов Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч) На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.5 кг Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 952 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~79.4% Боковые рамки 9.4 мм 4.7 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 3

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) 500 нит ROG Strix SCAR 16 +120% 1100 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 175 Вт 175 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 24.7 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 232 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80 Производительность GPU Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) 24.7 терафлопс ROG Strix SCAR 16 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 2 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.