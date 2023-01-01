Lenovo Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) против Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх
- На 169% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27160 vs 10112 баллов
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.4 и 2.8 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|2.4 кг
|Размеры
|363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм
|358.8 x 262.3 x 19.99 мм
|Площадь
|952 см2
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.9%
|~71.3%
|Боковые рамки
|9.4 мм
|6.7 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|140 / 300 / 330 Вт
|230 / 300 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|16
|6
|Потоков
|32
|12
|L3-кэш
|64 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2024
Geekbench 5 (многоядерный)
18275
Cinebench R23 (одноядерный)
1958
Cinebench R23 (многоядерный)
27160
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|40
Производительность GPU
24.7 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|4x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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