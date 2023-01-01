Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Батарея - 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор AMD Ryzen 9 7945HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 136-185% больше FPS в играх На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27160 vs 12447 баллов

На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27160 vs 12447 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) Легче – весит на 310 граммов меньше (2.49 и 2.8 кг)

Легче – весит на 310 граммов меньше (2.49 и 2.8 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.49 кг Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм Площадь 952 см2 952 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~78% Боковые рамки 9.4 мм 7.6 мм Цвета Серий Белый, Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) 500 нит Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 0:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства - 1056 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 175 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU Legion Pro 7 Gen 8 (AMD, 2023) +247% 24.7 терафлопс Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 79.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 - DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.