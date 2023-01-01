Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) 3024 x 1964 Батарея - 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23753 vs 11608 баллов

На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23753 vs 11608 баллов Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.6 и 2.8 кг)

Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.6 и 2.8 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (691 и 952 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (691 и 952 см ) Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 1.6 кг Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 952 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~84.6% Боковые рамки 9.4 мм 3.4 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Да - Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума 56 дБ 49.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 MacBook Pro 14 (2021) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 ~ 26% more screen space Тесты экрана Контрастность 1278:1 48900:1 Цветовой охват sRGB 99.7% - Охват Adobe RGB 71.2% - Охват DCI-P3 69.1% 99.3% Время отклика 3 мс 49 мс Максимальная яркость Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) 500 нит MacBook Pro 14 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 1010 / 1068 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 140 Вт 30 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU 1395 МГц 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 4608 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 144 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +277% 19.6 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 82 дБ 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 4x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.