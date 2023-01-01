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Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) против Apple MacBook Pro 16 (2019)

75 из 100
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
54 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Экран
3072 x 1920
Батарея
100 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • На 244% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23753 vs 6907 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (2.04 и 2.8 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (100 и 80 Вт*ч)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (880 и 952 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 2.8 кг 2.04 кг
Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм
Площадь 952 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~84.3%
Боковые рамки 9.4 мм 6.6 мм
Цвета Серый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Да -
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 56 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1278:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 99.7% 100%
Охват Adobe RGB 71.2% 88.8%
Охват DCI-P3 69.1% 99.4%
Время отклика 3 мс 43 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 1010 / 1068 граммов 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 6
Потоков 24 12
L3-кэш 30 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 7 нм
Частота GPU 1395 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU - 1250 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 1280
Блоки текстурирования (TMUs) 144 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +513%
19.6 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019)
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 2666 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 82 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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