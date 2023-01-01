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Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) против Asus ROG Strix SCAR 18

73 из 100
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
78 из 100
Asus ROG Strix SCAR 18
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Asus ROG Strix SCAR 18
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) и Asus ROG Strix SCAR 18 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.8 и 3.1 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (952 и 1173 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 24117 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
ROG Strix SCAR 18

Корпус

Вес 2.8 кг 3.1 кг
Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 399 x 294 x 23.1 мм
Площадь 952 см2 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~80.1%
Боковые рамки 9.4 мм 5.7 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Да Да
Количество куллеров 2 3
Скорость куллера - 6400 об/мин
Уровень шума - 55.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 168 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1278:1 907:1
Цветовой охват sRGB 99.7% 100%
Охват Adobe RGB 71.2% 84.9%
Охват DCI-P3 69.1% 97.2%
Время отклика 9 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева
Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 820 граммов 968 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 24 32
L3-кэш 30 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Частота GPU 1395 МГц -
FLOPS 19.6 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 144 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
19.6 терафлопс
ROG Strix SCAR 18 +26%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 56 дБ 82.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 2 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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