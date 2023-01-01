Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) против Asus ROG Strix SCAR 18
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
- Легче – весит на 300 граммов меньше (2.8 и 3.1 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (952 и 1173 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18
- Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
- На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 24117 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|3.1 кг
|Размеры
|363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм
|399 x 294 x 23.1 мм
|Площадь
|952 см2
|1173 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.9%
|~80.1%
|Боковые рамки
|9.4 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|3
|Скорость куллера
|-
|6400 об/мин
|Уровень шума
|-
|55.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|18 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|168 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1278:1
|907:1
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|100%
|Охват Adobe RGB
|71.2%
|84.9%
|Охват DCI-P3
|69.1%
|97.2%
|Время отклика
|9 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|140 / 300 / 330 Вт
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|820 граммов
|968 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|24
|32
|L3-кэш
|30 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Strix SCAR 18 +11%
2200
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Strix SCAR 18 +25%
21171
Cinebench R23 (одноядерный)
2221
Cinebench R23 (многоядерный)
ROG Strix SCAR 18 +33%
31994
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1395 МГц
|-
|FLOPS
|19.6 терафлопс
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|4608
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|144
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|80
Производительность GPU
19.6 терафлопс
ROG Strix SCAR 18 +26%
24.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|56 дБ
|82.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|4x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|2 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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