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Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) против Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

75 из 100
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
69 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) и Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23753 vs 16229 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.9 и 2.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (863 и 952 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 2.8 кг 1.9 кг
Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 952 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~86%
Боковые рамки 9.4 мм 5.2 мм
Цвета Серый Черный
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56 дБ 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1278:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 99.7% 100%
Охват Adobe RGB 71.2% -
Охват DCI-P3 69.1% -
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева
Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 1010 / 1068 граммов 761 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 24 20
L3-кэш 30 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU 1395 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 144 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +125%
19.6 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 82 дБ 85 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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