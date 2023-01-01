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Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) против Dell Alienware x14 R2

70 из 100
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
VS
66 из 100
Dell Alienware x14 R2
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Dell Alienware x14 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея
80.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) и Dell Alienware x14 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 131-179% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware x14 R2
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2 и 2.8 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (836 и 952 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
vs
Alienware x14 R2

Корпус

Вес 2.8 кг 2 кг
Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 321.08 x 260.41 x 14.5 мм
Площадь 952 см2 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~68%
Боковые рамки 9.4 мм 9.8 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Сзади
Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства - 485 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 24 12
L3-кэш 30 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU 1395 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU - 1417 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 144 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +238%
19.6 терафлопс
Alienware x14 R2
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 4x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.2 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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