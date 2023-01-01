Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) 1920 x 1080 Батарея - 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 99 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24117 vs 17129 баллов

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24117 vs 17129 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.7 и 2.8 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.7 и 2.8 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.7 кг Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм 398 x 254 x 24-27 мм Площадь 952 см2 1011 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~81.6% Боковые рамки 9.4 мм 7.5 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 51 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 360 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1278:1 1096:1 Цветовой охват sRGB 99.7% 99.4% Охват Adobe RGB 71.2% 71.2% Охват DCI-P3 69.1% 69% Время отклика 9 мс 13 мс Максимальная яркость Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +67% 500 нит Aorus 17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч 99 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Справа Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 820 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 140 Вт 115 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU 1395 МГц 1387 МГц Boost частота GPU - 1702 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 13.1 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 4608 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 144 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +50% 19.6 терафлопс Aorus 17 (2022) 13.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 56 дБ 84 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.2 x 7.6 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.