Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12861 vs 8730 баллов

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12861 vs 8730 баллов Комплектуется на 18.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 55 Вт*ч)

Комплектуется на 18.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 55 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 38% более четкий дисплей – 234 против 169 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.17 и 1.75 кг)

Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.17 и 1.75 кг) Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (588 и 816 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (588 и 816 см ) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.17 кг Размеры 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм Площадь 816 см2 588 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~88.6% Боковые рамки 7.6 мм 3.3 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 14.5 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 XPS 13 Plus 9320 13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2 ~ 17% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000000:1 940:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 71% Охват DCI-P3 100% 69% Время отклика 1 мс 33 мс Максимальная яркость Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) 400 нит XPS 13 Plus 9320 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 73.6 Вт*ч 55 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Время полной зарядки - 2:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 170 Вт 60 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 254 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 6 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) +405% 7.12 терафлопс XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 6000 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - ~79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.2 x 6.4 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.