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Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) против Dell XPS 13 Plus 9320

64 из 100
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14
VS
51 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
Dell XPS 13 Plus 9320
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) и Dell XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12861 vs 8730 баллов
  • Комплектуется на 18.6 Вт*ч большей батареей (73.6 и 55 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 234 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.17 и 1.75 кг)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (588 и 816 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 1.75 кг 1.17 кг
Размеры 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 816 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~88.6%
Боковые рамки 7.6 мм 3.3 мм
Цвета Серый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
XPS 13 Plus 9320
13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2
~17% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 940:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 71%
Охват DCI-P3 100% 69%
Время отклика 1 мс 33 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки - 2:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 170 Вт 60 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 254 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 6 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) +405%
7.12 терафлопс
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - ~79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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