Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023) Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.65 и 2.3 кг)

Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.65 и 2.3 кг) Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (708 и 936 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (708 и 936 см ) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.65 кг Размеры 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм 312 x 227 x 19.5-20.5 мм Площадь 936 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~80.2% Боковые рамки 7.5 мм 5.3 мм Цвета Серый Белый, Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Legion Slim 5 Gen 8 (2023) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ROG Zephyrus G14 (2023) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Legion Slim 5 Gen 8 (2023) 300 нит ROG Zephyrus G14 (2023) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 682 / 727 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 95 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Legion Slim 5 Gen 8 (2023) 7.12 терафлопс ROG Zephyrus G14 (2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.8 x 7.6 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.