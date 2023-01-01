Главная > Сравнение ноутбуков > Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) или Victus 15 (2023 AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) против HP Victus 15 (2023 AMD)

54 из 100
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16
VS
40 из 100
HP Victus 15 (2023 AMD)
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
HP Victus 15 (2023 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) и HP Victus 15 (2023 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13226 vs 9902 баллов
  • Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (60 и 52.5 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
vs
Victus 15 (2023 AMD)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.29 кг
Размеры 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм 357.9 x 255 x 23.5 мм
Площадь 936 см2 913 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~73.5%
Боковые рамки 7.5 мм 6.3 мм
Цвета Серый Белый, Черный, Серебристый, Синий
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 53.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Victus 15 (2023 AMD)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB - 60%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 150 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 906 граммов 640 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 4 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1560 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) +123%
7.12 терафлопс
Victus 15 (2023 AMD)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость ~81.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Victus 16 (2021 AMD) и Victus 15 (2023 AMD)
2. Lenovo Legion Slim 7 Gen 8 (2023, AMD) и HP Victus 15 (2023 AMD)
3. Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) и Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
4. Lenovo Legion Slim 5i Gen 8 (2023) и Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
5. Acer Nitro 16 (AN16-41) и Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
6. HP Victus 16 (2023) и Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
7. Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023) и Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
8. Lenovo LOQ 15APH8 и Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
9. Asus ROG Zephyrus G16 (2023) и Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
10. HP Omen 16 (2023) и Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
Сравнить другие ноутбуки (760+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Victus 15 (2023 AMD) и Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры