Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч - 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 5 7535HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6500M 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13226 vs 9902 баллов

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13226 vs 9902 баллов Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (60 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (60 и 52.5 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.29 кг Размеры 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм 357.9 x 255 x 23.5 мм Площадь 936 см2 913 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~73.5% Боковые рамки 7.5 мм 6.3 мм Цвета Серый Белый, Черный, Серебристый, Синий Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 5000 об/мин - Уровень шума 53.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации G-Sync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Victus 15 (2023 AMD) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB - 60% Максимальная яркость Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) 300 нит Victus 15 (2023 AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 52.5 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 150 / 200 Вт Вес зарядного устройства 906 граммов 640 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6500M 4GB TGP 95 Вт 50 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1560 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) +123% 7.12 терафлопс Victus 15 (2023 AMD) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~81.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.