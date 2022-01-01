Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Память (ОЗУ) - 16GB 24GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 1939-2644% больше FPS в играх

На 1324% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10181 vs 715 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (71 и 37 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.9 кг Размеры 356 x 252 x 15.9-17.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 897 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~77.5% Боковые рамки 5.3 мм 9 мм Цвета Черный, Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion Slim 7 15" (2021, AMD) 300 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 95 / 170 / 230 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 95 Вт 6 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1463 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 750 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 256 Блоки текстурирования (TMUs) 80 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 8 Производительность GPU Legion Slim 7 15" (2021, AMD) +3525% 8.7 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 24GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x16 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Нет

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.