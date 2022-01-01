Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 71 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 24GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (71 и 56 Вт*ч)

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10181 vs 9359 баллов Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (793 и 897 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.81 кг Размеры 356 x 252 x 15.9-17.9 мм 344.7 x 230 x 18 мм Площадь 897 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~89% Боковые рамки 5.3 мм 4.3 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 38.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость Legion Slim 7 15" (2021, AMD) 300 нит XPS 15 9510 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.3 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 95 / 170 / 230 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 473 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 95 Вт 45 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1463 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1343 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 5.5 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion Slim 7 15" (2021, AMD) +58% 8.7 терафлопс XPS 15 9510 (2021) 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 24GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 88.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер - 15.1 x 9.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.