Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 2520 x 1680 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 16GB 24GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 15" (2021, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 377-514% больше FPS в играх Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (84 и 71 Вт*ч)

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.99 кг Размеры 356 x 252 x 15.9-17.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 897 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~85.2% Боковые рамки 5.3 мм 6.4 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 42.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 2520 x 1680 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 94.9% Охват Adobe RGB - 65.1% Охват DCI-P3 - 63.1% Время отклика 3 мс 34 мс Максимальная яркость Legion Slim 7 15" (2021, AMD) 300 нит MateBook 16 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 95 / 170 / 230 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства - 482 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX Vega 7 TGP 95 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1463 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1600 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Legion Slim 7 15" (2021, AMD) +685% 8.7 терафлопс MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 24GB 32GB 16GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер - 14.1 x 9.1 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.